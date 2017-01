Incendios forestales: Vocera de gobierno hace llamado a tomar conciencia y prevenir

La ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, mostró su preocupación por la seguidilla de incendios forestales que afectan al país. Por eso, instó a todo el país a tomar conciencia y a sumarse a las medidas preventivas.

Más de 39 mil hectáreas han sido consumidas por el fuego durante la última ola de calor en la zona central del país, una situación difícil de controlar debido a las malas condiciones climáticas. Por eso, la ministra vocera, Paula Narváez, hizo un fuerte llamado a evitar las conductas que pueden provocar incendios: “Lo importante es que hablemos de este problema, que hablemos de esta realidad de los incendios forestales y que no solamente nos lamentemos cuando ya estamos frente a un foco que está tomando una magnitud descontrolada. Todos tenemos que tener una actitud preventiva”, subrayó.

Explicó que algunas de las medidas que se pueden tomar son no hacer fuego en lugares no habilitados, evitar las quemas controladas, no botar colillas o fósforos, tratar de no hacer fogatas y -en caso de hacerla- verificar que queden apagadas, reutilizar residuos y ordenar desechos y trabajar con los vecinos en acciones preventivas.

Recordó, además, que “los incendios forestales son en su mayoría provocados por causa de las personas, de los seres humanos, ya sea por negligencia (…) o simplemente porque fueron intencionales”. Ante ello, pidió a la ciudadanía denunciar si tiene información al respecto.

Consultada por los dichos del diputado Ricardo Rincón (DC), quien pidió la salida de los directores de la Onemi y la Conaf, la portavoz de La Moneda aclaró que “los equipos tanto humanos como técnicos están trabajando a toda capacidad, hay equipos de trabajo en todas las regiones para poder combatir el fuego y para poder tomar los planes de acción preventivos y necesarios”.

Agregó que este tipo de críticas, cuando se está haciendo frente a una emergencia, “no necesariamente ayudan a poder combatir lo que tenemos que combatir en este momento que es el fuego”.

Donald Trump asume como Presidente de EE.UU.

Respecto a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien asumió como nuevo Presidente de Estados Unidos, la ministra Paula Narváez manifestó que “el mundo entero, sin ninguna duda, mira con mucha atención lo que hoy día está ocurriendo en Estados Unidos. Para todo el mundo lo que ocurre en ese país claramente tiene implicancias de carácter global, lo es también para América Latina y, por lo tanto, creemos que hay que esperar cómo se van a ir sucediendo los hechos, observarlo con atención”.

Además, recordó que durante la administración de Barack Obama las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica han sido fructíferas, especialmente en lo económico, por lo que el gobierno espera “que con la llegada del nuevo Presidente, Donald Trump, esto continúe por el mismo camino”.